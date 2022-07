L’Inter perde l’amichevole contro il Lens e c’è un nerazzurro che finisce sotto accusa: per i tifosi è impresentabile

L’Inter che ha ritrovato Lukaku fa i conti con la sconfitta in amichevole contro il Lens. Un ko maturato nei minuti di recupero di un match che Inzaghi ha iniziato schierando dal primo minuto la coppia Dzeko–Correa, lanciando soltanto nel secondo tempo l’attesa Lu-La (Lukaku-Lautaro Martinez).

I due attaccanti sono stati molto chiacchierati nelle ultime settimane, in quanto la loro partenza avrebbe potuto aprire le porte dell’Inter a Dybala, finito poi alla Roma. Ora la conferma appare probabile per entrambi anche se c’è chi esce dalla gara odierna con una sonora bocciatura.

I tifosi, infatti, si sono scagliati in maniera pesante contro Edin Dzeko. Già nel mirino per il finale della scorsa stagione, il bosniaco è nuovamente al centro delle critiche. Tante quelle arrivate dai sociali durante e dopo il match tra Lens e Inter.

Inter, tifosi contro Dzeko: chiesta la cessione

C’è chi vuole un suo addio immediato, sostituito da Belotti o Mertens (entrambi a parametro zero), e chi lo definisce un ex calciatore che ha subito un crollo verticale. Infine, il paragone con Sanchez che sorprende: “Sanchez con una gamba vale Dzeko e Correa insieme”. Il giudizio non ammette repliche.

Ecco alcuni tweet:

Cara @Inter , visto che Dzeko non convince, andare subito su uno tra Belotti e Mertens🙏🏻 — Armando Areniello (@ArmandoAreniell) July 23, 2022

Di questa inter 3 dubbi soltanto

1) Gosens

2) rincalzo in difesa

3)Dzeko — I M il Profeta (@profeta_78) July 23, 2022

Inter se vuole combattere come si deve, si deve sbarazzare di Correa, Lazaro, Ggliardini, Sanchez e secondo me anche di Dzeko… sono imarazzanti… — Dorian Kaba 🖤💙 (@dorkaba) July 23, 2022

#dzeko ex giocatore di calcio da gennaio/febbraio ormai, un crollo cosi verticale su un giocatore comunque integro non lo ricordo, è da studiare 📖 #LensInter #Inter —  Paradise Ebbasta  (@ParadiseEbbasta) July 23, 2022

Sanchez con una gamba vale Dzeko e Correa messi assieme — Ronny 🇮🇹💪🏻 (@RonnyBandiera) July 23, 2022