CM.IT | Monza, da Villar a William Carvalho: il punto in mediana

Dopo aver ufficializzato Ranocchia dalla Juventus, il Monza continua a lavorare per rinforzare la mediana: le ultime su Carvalho e William

Non sono ancora finite le grandi manovre di mercato in casa Monza. Nei giorni scorsi, il club lombardo ha ufficializzato gli ultimi due rinforzi (Caprari e Ranocchia), ma Adriano Galliani e Filippo Antonelli non hanno intenzione di fermarsi qui. Nonostante i nove colpi ufficializzati, l’attivismo della dirigenza brianzola nei prossimi giorni potrebbe regalare a Giovanni Stroppa un nuovo rinforzo in attacco e a centrocampo.

Per quanto riguarda la linea mediana, la trattativa per Gonzalo Villar non ha ancora imboccato il rettilineo finale. Nonostante un’intesa sulla valutazione dello spagnolo, una divergenza di vedute sul riscatto e sui bonus ha sin qui impedito di raggiungere la fumata bianca definitiva. Non è escluso che le parti possano riaggiornarsi nelle prossime ore anche perché, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, l’altro grande obiettivo William Carvalho si è preso qualche giorno per dissipare alcuni dubbi e dare il via libera alla trattativa.

Calciomercato Monza, ultime e cifre su Carvalho

Messo in vendita dal Betis e offerto anche al Lione nella trattativa per Aouar, il centrocampista portoghese ha diversi estimatori anche in Turchia e vorrebbe decidere il proprio futuro entro la prossima settimana. Arrivato in Andalusia nell’estate del 2018, il mediano 31enne viene valutato 8-10 milioni di euro dalla dirigenza biancoverde.