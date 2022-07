Nuovo ulteriore segnale nella trattativa per De Ketelaere: indizio importante per il Milan

Sono giorni bollenti, caldissimi sul fronte trequarti per il Milan. De Ketelaere è sempre il primo obiettivo, Maldini ha viaggiato fino in Belgio per dare un’accelerata, che sembrava a un passo prima di far registrare una fase apparente di stallo. Anche perché l’accordo con il Brugge, con cui la trattativa è in piedi da tempo, non è ancora arrivato.

Non a caso nelle ultime ore è salita anche la preoccupazione dei tifosi rossoneri per un colpo importantissimo sulla trequarti, anche viste le tante critiche a Brahim Diaz, Messias e Rebic per la prestazione nell’amichevole di oggi in Ungheria. In questo senso, però, è arrivato un segnale dal Belgio che potrebbe anche essere sintomatico di uno sviluppo interessante. Il Brugge ha infatti diramato la lista dei convocati per l’esordio in campionato di domani contro il Genk. E Charles De Ketelaere non fa parte dei 21 nomi del tecnico Hoefkens. Un indizio di come comunque la trattativa sia ancora vivissima.

Milan-De Ketelaere: possibile svolta

Il discorso centrale resta ovviamente quello legato alla cifra, anche perché il Leeds si è defilato e soprattutto il Milan può contare sulla volontà del calciatore che ha scelto i rossoneri. Sarebbe il primo vero colpo dell’estate per Maldini, soprattutto a livello economico, mentre la dirigenza deve lavorare anche su diversi tavoli per rinforzare tutti i reparti, difesa e centrocampo compresi. Un’operazione onerosa, da circa 35 milioni di euro, che ovviamente influenzerà anche le successive decisioni di mercato.