Pogba: “Dybala ora è felice alla Roma” | Retroscena sulla Juventus

Paul Pogba è tornato a parlare di Paulo Dybala e della Juventus: “Io sono contento per lui, l’ho sentito felice della Roma”

Due dei grandi protagonisti di questa estate sono sicuramente Paul Pogba e Paulo Dybala: i due sono legati da una forte amicizia e ora si ritroveranno in Serie A.

Il nuovo numero ’10’ della Juventus, però, ha raccontato un interessante retroscena sull’argentino ai microfoni di ‘DAZN’. “Quando ho detto ha Paulo che sarei tornato ha scherzato chiedendomi ‘perché non me lo hai detto prima? Me lo dovevi dire prima’. No, la sua avventura alla Juve era già finita”.

Riguardo al suo passaggio alla Roma, poi, Dybala ne ha parlato anche con Pogba. “Era molto contento quando mi ha detto della Roma. Quando sei libero hai un po’ di pressione. Io sono contento per lui che è felice e sta bene”. L’anno prossimo i due si incontreranno di nuovo in Serie A, ma questa volta da avversari, anche se solamente per 90 minuti.