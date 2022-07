Juventus e Roma sono a caccia di rinforzi in attacco: potrebbe sfumare una pista, c’è la concorrenza della Premier League

Restano diverse le occasioni sul mercato a parametro zero e tra queste figura ancora Andrea Belotti, free agent dopo l’addio da svincolato al Torino.

L’ex capitano non ha rinnovato il contratto con i granata dopo otto stagioni sotto la Mole e adesso è a caccia di una squadra per iniziare una nuova avventura. Negli ultimi giorni si è fatta largo l’ipotesi Borussia Dortmund per sostituire Haller oltre al Monaco, senza tralasciare la pista Juventus. I bianconeri cercano un vice Vlahovic di livello e penserebbero anche al ‘Gallo’, replicando così il colpo Bremer dai cugini del ‘Toro’. Oltre alla Juve, anche la Roma guarda al mercato per consegnare a Mourinho un’alternativa ad Abraham in attacco e Belotti figura nella lista del GM Pinto.

La ‘Vecchia Signora’ e il sodalizio capitolino stanno facendo tutte le valutazioni del caso, ma occhio al fascino della Premier League per il futuro di Belotti. Come scrive ‘Sun Sport’, c’è da tenere in considerazione anche un possibile sbarco Oltremanica per il centravanti della Nazionale azzurra campione d’Europa.

Calciomercato, Juventus e Roma a secco: tripla ipotesi in Premier per Belotti

Belotti e i suoi agenti starebbero sondando l’opportunità di un’avventura nel campionato britannico e si sarebbero propositi ad alcuni club della Premier. Newcastle, Everton e West Ham sono alla ricerca di un attaccante importante e Belotti potrebbe fare al caso di questi tre club della massima serie inglese. I ‘Magpies’ hanno perso Gayle, mentre Lampard a Liverpool è a caccia di un sostituto di Richarlison. Il West Ham, nonostante l’imminente arrivo di Scamacca, potrebbe guardare ancora all’Italia per l’attacco degli ‘Hammers’ anche se la pista è un po’ più fredda. Sono giorni decisivi per il destino del ‘Gallo’, che vuole ripartire da una realtà ambiziosa dopo l’addio al Torino.