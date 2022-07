Il giovanissimo Lorenzo Pirola ha siglato la firma sul nuovo contratto con l’Inter prima di andare in prestito alla Salernitana

Sarà la stagione della maturità per Lorenzo Pirola, in procinto di trasferirsi ufficialmente in prestito alla Salernitana. Dopo due annate disputate in Serie B al Monza, per il centrale classe 2002 di proprietà dell’Inter si tratta della primissima esperienza in Serie A, in attesa di poter tornare da protagonista sotto i colori nerazzurri.

Intercettato ai microfoni di Calciomercato.it all’uscita dalla sede di Viale della Liberazione a Milano dopo aver siglato il rinnovo di contratto con l’Inter sino al 2027 prima di andare in prestito alla Salernitana, Pirola si è detto soddisfatto: “Abbiamo firmato tutto. Salernitana? Sensazioni molto positive, sia dai compagni che dallo staff, abbiamo bisogno di fare un gran campionato. L’obiettivo è la salvezza e puntiamo di riuscirci”.

Il grande sogno, però, è quello di tornare un giorno all’Inter: “Sicuramente, ho fatto tutto il settore giovanile, sono interista, l’obiettivo è quello”. Maglia nerazzurra che Pirola ha vestito per pochi giorni nel ritiro di Appiano Gentile nelle scorse settimane: “Clima ottimo, ho fatto solo qualche allenamento. Clima sereno, di gente che vuole lavorare per portare a casa lo scudetto e glielo auguro”.

Sulla nuova stagione a Salerno, dopo aver già conosciute staff e nuovi compagni, Pirola ha le idee chiarissime: “Come mi sto trovando? Bene, il mister è un grande allenatore e motivatore. Sono convinto che potrò far bene a Salerno”.