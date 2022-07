Il Milan accelera per De Ketelaere, ma non vuole farsi trovare impreparato in caso di fumata nera per il fantasista belga. Doppia alternativa per Maldini e Massara

Obiettivo chiaro per il Milan: Maldini e Massara lavorano per il colpo De Ketelaere dopo il blitz di mercoledì in Belgio.

Il ‘Diavolo’ insiste per consegnare a Pioli il nuovo trequartista, con la dirigenza rossonera che ha accelerato negli ultimi giorni. Novità importanti sono previsti entro il weekend, con il sodalizio campione d’Italia che si aspetta una risposta da dentro o fuori dal Bruges.

Il Milan rimane fiducioso e avrebbe messo sul tavolo due offerte per strappare il sì definitivo dei belgi. Maldini – come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – offrirebbe 30 milioni di euro già 2 di bonus, mentre il Bruges continua a valutare il proprio gioiello 35 milioni. In alternativa, la dirigenza di Via Aldo Rossi aggiungerebbe un incasso extra in caso di rivendita.

Sono ore decisive quindi per l’eclettico fantasista classe 2001, anche se le alternative non mancano in caso du fumata nera. Sarebbero soprattutto due i profili che stuzzicherebbero il Milan se sfumasse De Ketelaere. Da una parte c’è Ziyech, da tempo nell’agenda dei rossoneri, con un eventuale prestito con diritto di riscatto che sarebbe tutt’altro che impossibile nella trattativa con il Chelsea, visto che il marocchino è in uscita da Londra.

Calciomercato Milan, Ziyech e Wijnaldum se salta il colpo De Ketelaere

In scia a Ziyech si fa largo l’ipotesi Wijnaldum, che non rientra nei progetti del Paris Saint-Germain del nuovo corso Galtier e negli ultimi giorni è un obiettivo caldo però della Roma di Mourinho, che rimane in vantaggio sull’olandese. Pista questa comunque più complicata e fuori dai target imposti dalla proprietà milanista, considerando l’età (31 anni) e l’ingaggio oneroso dell’ex Liverpool. E a proposito di Roma, rimane sullo sfondo Zaniolo: il nazionale azzurro piace alla dirigenza e a Pioli, però la sua valutazione (50 milioni) è fuori portata per i campioni d’Italia.