Alexis Sanchez, attaccante dell’Inter, ha rifiutato diverse squadre e la dirigenza nerazzurra starebbe preparando una contromossa: andiamo a scoprire di cosa si tratta

L’Inter, nella giornata di domani, giocherà in amichevole contro il Lens in quello che sarà un altro test per i nerazzurri in vista dell’inizio della prossima stagione.

Non sono partiti con la squadra Robin Gosens, Roberto Gagliardini, Milan Skriniar, Andrea Pinamonti ed Alexis Sanchez. Il primo, il tedesco, sta ancora recuperando al meglio dall’infortunio e non sarà a disposizione di Simone Inzaghi. Per Gagliardini invece si tratta di uno stop precauzionale, nulla di grave comunque per l’ex giocatore dell’Atalanta. Capitolo Skriniar e Pinamonti, entrambi devono ritrovare la condizione e, per il secondo, non si vogliono rischiare infortuni in vista di una possibile cessione in sede di calciomercato.

Inter, capitolo Sanchez e mercato

Siamo arrivati infine ad Alexis Sanchez. L’attaccante cileno sta rifiutando diverse destinazioni e, nonostante ieri contro il Novara abbia giocato, non partirà con la squadra per la sfida con il Lens essendo, chiaramente, sulla lista dei trasferimenti. Non solo, la dirigenza dell’Inter potrebbe anche riflettere su eventuali contromisure per l’ex Barcellona nel caso in cui dovesse continuare a rifiutare proposte. Vista infatti la grande abbondanza a disposizione di Inzaghi in attacco, lo staff della Beneamata potrebbe anche decidere di non inserire Alexis nella lista Champions.