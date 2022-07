Skriniar non resta all’Inter: oltre al Psg c’è un altro club

Dopo aver perso Bremer, l’Inter rischia di perdere anche Skriniar: oltre al PSG ci sarebbe da registrare un nuovo ritorno di fiamma

Non è stata una settimana semplice per i nerazzurri, che si sono visti ‘soffiare’ Gleison Bremer dalla Juventus e ora devono rivedere i propri piani: il rischio, in ogni caso, è quello di perdere lo stesso anche Milan Skriniar.

Sfumata la possibilità di raggiungere il centrale brasiliano, i nerazzurri starebbero vagliando ogni alternativa per trattenere lo sloveno a Milano. Resta, in ogni caso, la necessità di vendere per fare cassa. Tuttavia, non è da escludere che il PSG decida di affondare il colpo e presentare l’offerta giusta per arrivare a Skriniar. Inoltre, sull’ex difensore della Sampdoria ci sarebbe anche un importante ritorno di fiamma.

Calciomercato Inter, il Barcellona pensa ancora a Skriniar | Occhi anche su Ibanez

Quello che ci ha insegnato l’ultima settimana di calciomercato è che tutto può cambiare molto velocemente. Uno scenario che potrebbe verificarsi anche per Milan Skriniar nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato da ‘FootMercato’, essendosi complicata la pista Kounde il Barcellona starebbe pensando di tornare alla carica per il centrale dell’Inter. Inoltre, i catalani avrebbero messo gli occhi anche su un altro difensore in Serie A.

Tra le alternative per la difesa blaugrana, infatti, ci sarebbe anche Roger Ibanez. Il brasiliano potrebbe avere le caratteristiche giuste per il calcio spagnolo e per spiccare al servizio di Xavi. Due situazioni, quelle di Skriniar e Ibanez, da monitorare con grande attenzione nel prossimo periodo: il Barcellona ha bisogno di un difensore ed è pronto a presentare offerte importanti.