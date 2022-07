Il campo si trasforma in un ring: maxi rissa in amichevole e 4 espulsioni

Non è finita benissimo una delle tante amichevoli disputate in questo precampionato per entrare in condizione verso l’avvio della stagione

In attesa che torni il vero calcio giocato, le prime amichevoli stagionali stanno comunque offrendo indicazioni importanti agli allenatori sui progressi delle rispettive squadre rispetto allo scorso anno. Nell’anno dell’inedito Mondiale in Qatar invernale, infatti, partire col piede giusto nella nuova annata potrebbe risultare fondamentale.

In una delle tante amichevoli disputate in questo inizio di stagione, però, il clima è sembrato tutt’altro che sereno come spesso accade. Ieri mattina ad Alicante, in occasione del match preparatorio verso la nuova stagione tra Wolverhampton e Levante, le due formazioni hanno vissuto momenti di grande tensione nei minuti finali della sfida.

Da una serie di falli piuttosto duri e totalmente estranei al contesto amichevole della partita, è infatti nata una maxi rissa che ha sostanzialmente coinvolto tutti gli effettivi sia in campo che in panchina. Un clima burrascoso che ha costretto il direttore di gara ad espellere ben quattro calciatori coinvolti, due per parte.

Questo il video della mega rissa tra Wolves e Levante: