VIDEO CM.IT | Arrivabene rompe gli indugi: l’annuncio su Morata

L’amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene ha parlato anche del mercato con un annuncio su Morata

La Juventus non ha intenzione di fermarsi dopo aver chiuso il colpo Bremer. I bianconeri sono partiti per gli Stati Uniti con i dirigenti, Arrivabene e Cherubini, rimasti in Italia proprio per pensare al mercato.

L’amministratore delegato era oggi presente a Milano e lasciando la sede della Lega ha rilasciato una breve dichiarazione, soffermandosi anche sul mercato. Si parte con Bremer: “Soffiato all’Inter? Il mercato è aperto e una squadra fa quello che deve fare”. Interessanti le dichiarazioni su Alvaro Morata: dopo il mancato riscatto da parte della Juventus, l’attaccante ha fatto ritorno all’Atletico Madrid ma resta un nome per il mercato dei bianconeri. Su di lui le parole di Arrivabene sono molto nette: “Se lavoriamo per il ritorno di Morata? No, non ci sono novità”.

Calciomercato Juventus, ritorno Morata: il punto

Parole che confermano quanto raccontato da Calciomercato.it. Morata ha la stima dell’ambiente bianconero e di Allegri ma, al momento, la strada non è ben delineata. Permangono nell’Atletico Madrid dubbi sulla formula, ma anche sulla necessità di cedere Morata in un momento in cui Simeone ha già perso Suarez e non ha ancora avuto nessun sostituto.