VIDEO CM.IT | Inter, incontro con l’agente di Agoume

Incontro nella sede dell’Inter tra i dirigenti nerazzurri e l’agente e l’intermediario di Lucien Agoume: i dettagli

Incontro nella sede dell’Inter tra i dirigenti nerazzurri e l’entourage di Lucien Agoume. Il centrocampista 20enne ha fatto ritorno al prestito allo Stade Brestois e sulle sue tracce c’è la neopromossa Cremonese.

Al termine del vertice, l’agente Niang e l’intermediario Damiani hanno rilasciato delle brevi dichiarazioni. L’intermediario ha affermato: “Come è andata? Bene, va sempre bene. Va alla Cremonese? Parlate con l’agente”. Il procuratore non si è sbilanciato: “Non so se resta o va via in prestito” la sua breve dichiarazione.