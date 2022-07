UFFICIALE Roma | Mourinho incredulo: subito rottura del crociato

Pessime notizie per Josè Mourinho e la Roma: infortunio e lesione del legamento crociato del ginocchio destro

Non arrivano buone notizie per la Roma. I giallorossi, in attesa del debutto di Dybala con la maglia numero 21, fanno i conti con un serio infortunio.

Josè Mourinho perde Ebrima Darboe, 21enne centrocampista gambiano: il giovane calciatore si era infortunato nel corso dell’amichevole contro la Portimonense. Un problema al ginocchio destro che si è rivelato essere molto serio: come annunciato dal club giallorosso, infatti, per Darboe la diagnosi arrivata dopo gli accertamenti strumentali effettuati parla di lesione del legamento crociato. Un problema che costringerà il 21enne a sottoporsi ad un intervento chirurgico e a stare lontano dal terreno di gioco per alcuni mesi.

Roma, infortunio al ginocchio per Darboe

L’infortunio di Darboe dopo uno scontro di gioco aveva subito messo in allarme Mourinho, corso in campo per sincerarsi delle condizioni del calciatore. Il rientro in Italia e gli esami diagnostici hanno confermato i timori: lesione al legamento e necessità di un intervento chirurgico che sarà eseguito nei prossimi giorni presso la Klinik Gut di St.Moritz, diretta dal Dott. Georg Ahlbaumer.

A questo punto salta la cessione del 21enne che era alla ricerca di un club che potesse garantirgli un maggior minutaggio nella stagione che sta per cominciare. Per lui i prossimi mesi saranno caratterizzati dalla riabilitazione in attesa del ritorno in campo.