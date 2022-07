Calciomercato Napoli, gli azzurri preparano il colpo in attacco: si avvicina un rinforzo per Spalletti, i dettagli

In una estate segnata da un mercato difficile e dal malcontento della tifoseria per gli addii di diversi big, il Napoli prova comunque a mettere a segno operazioni per completare la rosa secondo le richieste di Spalletti e a mantenere un livello competitivo il più alto possibile. Il tecnico toscano potrebbe presto abbracciare un nuovo rinforzo offensivo.

Napoli pronto a mettere le mani su Giovanni Simeone, che sarà il vice Osimhen in luogo di Andrea Petagna, sempre più vicino al Monza. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, il ds partenopeo Giuntoli avrebbe già strappato il sì del ‘Cholito’ per un quinquennale a 1,5 milioni a stagione. Ora serve convincere il Verona, che non chiuderebbe alla cessione, ma chiederebbe 18 milioni di euro. Il Napoli, finora, si sarebbe spinto fino a 15 milioni con formule dilazionate, ma si preparerebbe ad accelerare e trovare una intesa a metà strada.