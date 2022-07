Novità importanti per quanto riguarda il calciomercato Milan. Maldini è al lavoro per piazzare due colpi nerazzurri

Paolo Maldini è tornato fiducioso dalla missione in Belgio per De Ketelaere. Non c’è ancora l’accordo col Bruges, ma le parti sono sempre più vicine.

Come raccontato da Calciomercato.it, il Milan ha presentato una nuova offerta che è sempre inferiore, coi bonus, ai 30 milioni di euro. Il Bruges non ha più il Leeds come ‘alleato’ per alzare il prezzo (gli inglesi erano arrivati a circa 40 milioni) ma resta un osso durissimo. Maldini e Massara, però, possono contare sulla volontà del talento belga: il classe 2001 ha incontrato di persona il dirigente rossonero ribandendogli di volere solo il Milan. La sensazione è che l’affare si farà e ‘La Gazzetta dello Sport’ fissa una data, quella di sabato, entro la quale chiudere l’operazione. Ma non solo De Ketelaere.

Calciomercato Milan, novità Noah Mbamba: l’annuncio

Carlo Pellegatti, sul suo canale YouTube, ha annunciato un altro nome a sorpresa: “Milan e Bruges non parleranno soltanto di De Ketelaere. Dal Belgio mi è arrivata questa indiscrezione a sorpresa: i due club parleranno anche di Noah Mbamba, centrocampista classe 2005 di origini congolesi. Si tratta di un giocatore che ha già debuttato in prima squadra e anche in Champions League con i nerazzurri. Il Milan potrebbe prenderlo e lasciarglielo in prestito oppure girarlo con la stessa ad un’altra squadra magari italiana”. Il blitz belga di Maldini, dunque, potrebbe non essersi limitato all’argomento De Ketelaere.