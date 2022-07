Nuovo affare per la Juve, annuncio UFFICIALE dell’allenatore

La Juventus si conferma come una delle società più attive sul mercato, annuncio ufficiale dell’allenatore: “Sarei sorpreso se non arrivasse”

I bianconeri continuano a lavorare in maniera frenetica sul mercato, come dimostrato dalla presenza a Milano di Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini, che non sono partiti per gli Stati Uniti insieme alla squadra. La dirigenza vuole completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri nel più breve tempo possibile.

Aver chiuso un affare come quello di Gleison Bremer in tempo per la tournée americana è un mezzo capolavoro della dirigenza, che ora resta operativa per nuove operazioni. Oltre al mercato in entrata, ovviamente, la Juventus è al lavoro anche sulle operazioni in uscita. Uno dei nomi più caldi, in questo senso, è quello di Marko Pjaca: l’annuncio del tecnico lascia pochi dubbi.

Juventus, Giampaolo non ha dubbi su Pjaca: “Mi hanno detto che potrei averlo anche domani”

Una delle trattative a cui sta lavorando la Juventus in queste settimane è quella che porterebbe Marko Pjaca a Genova, questa volta sponda blucerchiata. Un affare che sembrava essere in dirittura d’arrivo, salvo voi vedere una frenata causata dai dubbi del giocatore. Nella giornata di oggi è stato Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, a parlare ai microfoni del ‘Secolo XIX’ dell’esterno croato: “Mi hanno detto che Pjaca potrei averlo anche domani, sarei colpito se non arrivasse”.

Una frecciata alla società ligure, che evidentemente ha assicurato al proprio allenatore di poter chiudere velocemente l’affare con i bianconeri. Prima, però, la dirigenza blucerchiata deve riuscire a spazzare via i dubbi del giocatore: la Juventus, intanto, aspetta che la situazione si risolva.