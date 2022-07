“L’Inter brucia 10 milioni al mese”: Zhang non ha alternative

L’Inter vive una situazione societaria particolare: tre le ipotesi a disposizione di Zhang per fargli fronte

Momento complicato per l’Inter che, dopo i botti di inizio mercato, vive una situazione particolare. Sfumati Dybala e Bremer, Marotta ora fa i conti anche con le necessità di bilancio che potrebbero portare a cessioni importanti.

Situazione più complicata ora per Skriniar, indicato fino a pochi giorni fa come il grande sacrificio: non essere riusciti a chiudere per Bremer, andato alla Juventus, rimescola le carte ma con un’offerta importante tutti possono essere ceduti. Questo perché la società deve fare i conti con una situazione economica non semplice, come racconta anche il giornalista di ‘Repubblica’, Franco Vanni, su Twitter.

Inter, Vanni: “Zhang deve cedere il club o giocatori”

Il giornalista fa il punto sulla questione societaria dell’Inter e delinea un quadro non certo idilliaco. Sul proprio account Twitter, Vanni scrive: “L’Inter brucia 10 milioni al mese. Pesano 700 milioni di debito (fra club e controllante) con pegni su diritti tv e azioni”.

Data questa situazione per il cronista Zhang ha tre possibilità: “Vendere il club; vendere giocatori e guadagnare tempo; mettere soldi (difficile)”. Proprio in virtù di questa situazione Franco Vanni difende Marotta e i dirigenti nerazzurri dalla critiche piovute dopo gli ultimi due affari sfumati: “Chi se la prende con Marotta & Co per il mercato non sa cosa dice”.