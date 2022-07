Alex Sandro all’Inter: scelta fatta dopo l’allarme Gosens

Questa mattina è scattato l’allarme in casa Inter per le condizioni fisiche non ottimali di Robin Gosens in questo avvio di stagione

L’ultimo infortunio rimediato da Robin Gosens in occasione del match pareggiato dall’Inter lo scorso sabato contro il Monaco, rischia di riportare il club nerazzurro sul mercato. Per l’esterno tedesco non dovrebbe trattarsi di uno stop particolarmente serio, ma i precedenti della passata stagione suggeriscono di prestare massima cautela sul suo recupero.

Secondo le ultime, Gosens potrebbe lavorare a parte anche qualche giorno in più rispetto ai due inizialmente previsti. Non un grande problema per Simone Inzaghi in vista dell’allenamento congiunto di questo pomeriggio contro il Novara e dell’amichevole di sabato contro il Lens, visto che in rosa può attualmente adattare Valentino Lazaro a sinistra o riportare avanti Dimarco.

Dando invece uno sguardo alla stagione in arrivo, la preoccupazione potrebbe crescere giorno dopo giorno. L’esterno austriaco non fa parte dei piani della società e Dimarco viene considerato più un vice Bastoni che un esterno a tutta fascia. Qualora le condizioni di Gosens dovessero ancora destare preoccupazione nelle prossime settimane, ecco che l’Inter potrebbe essere costretta a rituffarsi sul mercato alla ricerca di un’alternativa low cost.

Calciomercato Inter, Alex Sandro alternativa a Gosens

Nel sondaggio lanciato questa mattina da Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti di scegliere una possibile alternativa ‘economica’ a Robin Gosens per la fascia sinistra dell’Inter. Nel sondaggio lanciato su Telegram a strappare la vittoria è stato Alex Sandro della Juventus, nettamente il più votato con il 47%.

Al secondo posto i tifosi nerazzurri hanno scelto l’opzione che vedrebbe una permanenza inaspettata di Valentino Lazaro (25%), rientrato in estate dopo il prestito in chiaroscuro al Benfica. Popolo interista che probabilmente farebbe a meno di altri due profili a basso costo, come Augello (13%) e Calafiori (14%).