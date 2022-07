Calciomercato Roma, chiede 20 milioni: assist a Mou

Non si ferma il calciomercato della Roma: Tiago Pinto, dopo il colpo Dybala, vuole regalare a Mourinho un altro giocatore importante

La Roma è attivissima sul mercato. Il doppio colpo a parametro a zero Matic-Dybala non ha accontentato il ds Tiago Pinto, che vuole rinforzare ulteriormente la rosa per puntare verso grandi obiettivi, sia in Serie A che in Europa League.

Un giocatore su cui si è vociferato negli ultimi giorni è Houssem Aouar, talentuoso centrocampista di proprietà dell’Olympique Lione. Dato il suo contratto in scadenza nel 2023, molti club si sono fiondati su di lui, nella speranza di riuscire ad accaparrarselo ad un prezzo di saldo.

Tra questi c’è anche il Betis, che solo qualche giorno fa sembrava vicinissimo al ‘sì’ definitivo del calciatore. Stando a quanto riporta ‘As’, però, le richieste di Aouar avrebbero fatto fare marcia indietro ai biancoverdi, che non sembrano intenzionati ad assecondare uno stipendio di 4 milioni netti per cinque anni, per un totale di 20 milioni.

Il Betis si defila per Aouar: la Roma può riprovarci

L’accordo tra le due società era già cosa fatta tramite uno scambio con William Carvalho, per una cifra complessiva a bilancio di 10 milioni per entrambe le compagini. Un prezzo tutto sommato abbordabile per un club come la Roma, che al momento ha investito solamente 7 milioni per Celik.

I giallorossi potrebbero quindi tentare l’assalto per Aouar, ora che la trattativa con il Betis sembra in stand-by. Anche Tiago Pinto, dal canto suo, non investirebbe però certe cifre a cuor leggero. Il franco-algerino di certo è potenzialmente un giocatore in grado di spostare gli equilibri in un campionato come la Serie A, ma dopo gli investimenti per Dybala e Matic, aggiungere anche il suo ingaggio potrebbe pesare non poco a bilancio. Vedremo nei prossimi giorni come si svilupperà la trattativa, sia con il Betis che, eventualmente, con la Roma.