Si è concluso il tanto atteso incontro tra Milan e Bruges per cercare di avvicinarsi intorno alla valutazione definitiva di De Ketelaere

Prosegue ad oltranza la trattativa tra Milan e Bruges per Charles De Ketelaere. Dopo gli ultimi sforzi della dirigenza rossonera per accontentare le altissime richieste della società belga, questo pomeriggio i due club si sono incontrati nuovamente per fare il punto della situazione.

Dopo uno stallo iniziale dei rossoneri, grazie al rinnovo di Paolo Maldini e Frederic Massara strappato allo scadere lo scorso 30 giugno, il mercato del Milan finalmente è ripartito ad alta intensità. Nonostante i timidi sondaggi che il club aveva portato avanti per Paulo Dybala, la scelta del club è stata quella di proseguire la linea verde degli ultimi anni, puntando tutto sul giovanissimo talento belga classe 2001. Nel pomeriggio, come anticipato dalla redazione di Calciomercato.it questa mattina, in Belgio è andato in scena il tanto atteso summit tra la dirigenza rossonera e quella del Bruges.

Calciomercato Milan, ancora nessun accordo per De Ketelaere

Un incontro positivo quello tra le due parti come confermato dalla nostra redazione, sebbene un accordo non sia ancora stato raggiunto tra le due società, contrariamente a quanto speravano i tifosi rossoneri. Dopo il summit andato in scena in Belgio, Maldini e Massara sono attesi al rientro in Italia nelle prossime ore.

I due dirigenti dovranno ancora lavorare nei prossimi giorni per cercare di chiudere l’operazione. L’ultima offerta del Milan era riuscita ad andare oltre il muro dei 30 milioni di euro, riducendo la distanza rispetto ai 40 richiesti dal Bruges per il cartellino di De Ketelaere. Ad ogni modo nell’incontro di questo pomeriggio è stato scongiurato il rischio di una rottura, per cui si procede avanti con un certo ottimismo.