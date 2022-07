Colpo Bremer: annuncio UFFICIALE della Juventus

Ufficiale il passaggio di Bremer dal Torino alla Juventus. I bianconeri hanno battuto la concorrenza dell’Inter, che per mesi ha avuto in pugno il brasiliano

Mancava solo l’annuncio ufficiale, arrivato in questi istanti: Gleison Bremer è un nuovo giocatore della Juventus. I bianconeri hanno sconfitto la concorrenza dell’Inter, garantendo al difensore brasiliano un quinquennale da 6 milioni di euro a stagione bonus inclusi.

Nelle casse del Torino, come recita il comunicato ufficiale della società bianconera, vanno invece “41 milioni di euro pagabili in tre esercizi; oltre ad oneri accessori, incluso il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA, fino ad un massimo di 3,6 milioni di euro. Inoltre sono previsti premi fino ad un massimo di 8 milioni di euro (e non 9, come da indiscrezioni delle scorse ore, ndr) al verificarsi di determinati obiettivi sportivi e/o condizioni”.