Il calciatore nel mirino della Juventus sta per trasferirsi in Spagna. A breve, quindi, dirà addio all’Italia e alla Serie A

Nel mirino della Juventus per diversi mesi, ora il terzino è a un passo dal traslocare in Spagna. E, quindi, dal dire addio alla Serie A dove è esploso nell’ultimo anno e mezzo.

Piaceva molto ad Allegri, Nahuel Molina, ma le cifre chieste dall’Udinese – tra i 25 e i 30 milioni di euro – sono state sempre considerate eccessive dai bianconeri. Così ha preso sopravvento l’Atletico Madrid, che vanta ottimi rapporti coi Pozzo come dimostra l’affare De Paul della scorsa estate.

Calciomercato Juventus, Molina all’Atletico Madrid: affare ai dettagli

Un altro argentino, dunque, vestirà la maglia dei ‘Colchoneros’ di Diego Simeone. Sempre in pole anche perché Molina è rappresentato da Leo Rodriguez, compagno in Nazionale del ‘Cholo’ ai tempi in cui erano entrambi calciatori. In più i due sono grandi amici, non a caso Rodriguez è pure agente del figlio, l’attaccante del Verona. Operazione Udinese-Atletico ai dettagli, stando a ‘Sky Sport’, con dentro il cartellino di Neuhen Perez, difensore classe 2000 già quest’anno in Friuli ma in prestito.