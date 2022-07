I tifosi dell’Inter, sotto la sede del club nerazzurro, hanno espresso il loro malumore per la gestione in sede di calciomercato di Milan Skriniar

Non sono giorni facili in casa Inter. Dopo un mese di giugno da assoluta protagonista, con l’apice toccato con l’arrivo di Romelu Lukaku in nerazzurro, la Beneamata sta vivendo una settimana decisamente difficoltosa iniziata con il mancato approdo in nerazzurro di Paulo Dybala.

L’attaccante argentino, pupillo di Beppe Marotta, era un obiettivo dell’Inter, ma le mancate uscite degli attaccanti nel reparto offensivo di Simone Inzaghi hanno portato allo sfumare della trattativa ed al passaggio della Joya alla Roma del grande ex Josè Mourinho. Poi è arrivata la questione Bremer. La Juventus, cedendo Matthijs de Ligt, ha avuto le risorse necessarie per superare la concorrenza dell’Inter e ottenere le prestazioni del difensore centrale brasiliano.

Calciomercato Inter, lo striscione per Skriniar

Ora i tifosi, delusi da i due mancati arrivi, vorrebbero almeno la permanenza di Milan Skriniar, difensore centrale slovacco nel mirino del PSG. Da settimane ormai stenta ad arrivare il rilancio della società francese per l’ex giocatore della Sampdoria, e il popolo nerazzurro è a caccia di conferme, come fatto dalla tifoseria della Beneamata proprio sotto la sede del club meneghino con uno striscione che non lascia spazio a troppe interpretazioni: “Patti chiari, amicizia lunga. Skriniar non si tocca“.