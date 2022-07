Dopo l’addio a Dybala, l’Inter ha perso nelle ultime ore anche l’obiettivo Bremer: ecco le reazioni dei tifosi

Da due obiettivi concreti e per diverso tempo di fatto ad un passo a vere e proprie beffe di calciomercato. L’Inter, nel giro di poche ore, ha dovuto dire addio a Dybala e Bremer.

Il primo ha scelto la Roma dopo i continui slittamenti del club nerazzurro a causa delle mancate cessioni in attacco, il secondo si appresta a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Marotta li ha corteggiati e trattati a lungo, e adesso a finire nel mirino dei tifosi è anche l’amministratore delegato del club nerazzurro.

Inter, anche Marotta nel mirino: tra critiche e sfottò

I tifosi dell’Inter non hanno affatto digerito la beffa Bremer. Il brasiliano, bloccato da mesi dai nerazzurri, ha scelto la Juventus dopo la maxi-offerta presentata dal club bianconero nelle ultime ore. I sostenitori dell’Inter non perdonano Marotta, e non mancano gli sfottò da parte di quelli della Juve:

Con #Dybala, #Marotta voleva ricordare alla sua ex società di essere in grado di prendere chiunque a parametro zero.

Con #Bremer, la #Juve ha voluto dimostrargli di essere in grado di fare ciò che vuole sul mercato anche senza di lui. 2-0. — Cris© (@col_cris) July 20, 2022

Marotta vecchio cuore bianconero 🤣🤣#Bremer — SAXANTO (@antsasso68) July 19, 2022

Quindi il fenomeno sarebbe ancora Marotta che non è riuscito a liberarsi dei pesi Sanchez e Dzeko non trovando i soldini per Dybala, che si è fatto fregare Bremer (forse anche Milenkovic) solo perché ha valutato Casadei 8 milioni❓Chiedo per un amico… — M҉a҉s҉s҉i҉m҉o҉ ҉D҉e҉l҉l҉a҉ ҉F҉a҉z҉i҉a҉ (@massimodf1974) July 20, 2022

Dopo lo smacco #Bremer, l’#Inter punta a blindare #Skriniar: per convincere lo slovacco a rinnovare, #Marotta è pronto ad offrirgli #Casadei — Luca Tantillo (@LucaTantillo) July 20, 2022

gli invendibili li ha fatti Marotta ma che mi tocca sentire…Dalbert, Lazaro, Gagliardini che li ha presi? — Zlatan84 (@Zlatan_84) July 20, 2022