Ora è UFFICIALE: Dybala è un giocatore della Roma

E’ arrivata l’ufficialità e la telenovela si è conclusa: Paulo Dybala è un nuovo giocatore della Roma di Josè Mourinho. Il comunicato del club capitolino

Dopo una telenovela che va ormai avanti da marzo, quando la Juventus ha scelto di non andare con Paulo Dybala nella sua rosa, si è finalmente arrivati a una conclusione nella vicenda legata al futuro della Joya.

L’ex giocatore del Palermo è diventato infatti, a tutti gli effetti, un nuovo giocatore della Roma. Paulo Dybala ha lasciato la Juventus dopo sette stagioni, dal 2015 al 2022. Sette anni di successi con più alti che bassi per l’attaccante argentino che ora, con la maglia giallorossa, affronterà un nuovo capitolo della sua carriera, per la prima volta dopo tanto tempo senza la Champions League, ma con un progetto tecnico ambiziosissimo garantito dalla presenza di Josè Mourinho e della famiglia Friedkin.

Le prime parole di Dybala da calciatore della Roma: “Arrivo in una squadra che sta crescendo, con una società che continua a mettere basi sempre più solide per il futuro e un allenatore come Mourinho, con cui è un privilegio poter lavorare”. Tiago Pinto ha chiosato: “Paulo porterà alla Roma il suo talento, la sua classe e sono sicuro che con lui saremo più forti e competitivi“.

IL COMUNICATO DEL CLUB GIALLOROSSO

