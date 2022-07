Luis Campos ha preso di mira un attaccante della Roma e potrebbe raggiungere un accordo definitivo nei prossimi giorni

Dopo essere approdato lo scorso mese al Paris Saint Germain nelle vesti di direttore sportivo, Luis Campos ha subito dato un’impronta forte al mercato del club parigino. Il noto dirigente portoghese ha anticipato una mini rivoluzione nella capitale, a partire dalla nomina del nuovo allenatore Christophe Galtier al posto di Mauricio Pochettino.

Il noto dirigente portoghese, però, oltre al grande lavoro che dovrà svolgere alla guida del Paris Saint Germain da questa stagione per cercare di avvicinare il club alla vittoria della Champions League, dovrà preoccuparsi anche dei movimenti di un’altra società per la quale lavora, il Celta Vigo. Come annunciato lo scorso giugno dal club spagnolo, infatti, Campos collaborerà come consigliere esterno della società per indirizzarne al meglio il mercato sia in entrata che in uscita.

Calciomercato Roma, via ai contatti tra Perez e il Celta Vigo

In quest’ottica, Luis Campos avrebbe scelto Carles Perez come principale obiettivo del mercato del Celta Vigo. L’esterno catalano di proprietà della Roma, approdato nel gennaio 2020, non è certamente tra gli incedibili del club giallorosso. Per questa ragione l’interesse improvviso del club spagnolo potrebbe favorire la sua uscita.

Come raccontato nelle scorse ore dal diario ‘Marca’, il Celta Vigo starebbe per formalizzare un’offerta alla Roma, sulla base del prestito annuale con eventuale diritto di riscatto fissato per avere Carles Perez. Luis Campos, nelle vesti di consigliere esterno sul mercato, avrebbe già dato l’ok per autorizzare il via libera alla trattativa con il club giallorosso.