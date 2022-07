Calciomercato Juventus, niente Morata: i tifosi votano Belotti

Altro colpo in arrivo per la Juventus: i tifosi dicono sì all’acquisto dell’attaccante. Scaricato Alvaro Morata

La Juventus non si fermerà certamente a Bremer. Il colpo in difesa si è reso prioritario dopo la cessione di De Ligt al Bayern Monaco.

L’ormai ex Torino si va ad aggiungere agli acquisti di Di Maria e Pogba. Il club bianconero, adesso, guarda a rafforzare l’attacco. Serve soprattutto un vice Dusan Vlahovic ma anche un calciatore che possa giocare sull’esterno.

Negli ultimi giorni è tornato così di moda il nome di Alvaro Morata, che Massimiliano Allegri riaccoglierebbe a braccia aperte. Sarebbe il suo terzo ritorno ma tra i tifosi bianconeri sembra farsi avanti un altro nome.

Tra i social, in queste ore, si sta parlando tanto di Andrea Belotti. Un’opportunità che i sostenitori della Juventus coglierebbero al volo. L’attaccante della Nazionale – basta leggere alcuni tweet – è visto come l’elemento giusto per il ruolo di vice Vlahovic. Dopo Bremer, dunque, la Vecchia Signora, potrebbe acquistare un altro calciatore, che ha rappresentato il Torino, con la fascia da capitano sul braccio, in questi ultimi anni.

Se davvero stiamo cercando #Belotti a 0 come vice #Vlahovic, è davvero una mossa intelligente. Magari poi l’ambiente di Torino sponda bianconera lo fa ritornare un calciatore. pic.twitter.com/k1XL5w7aZ6 — Jean Paul Valley (@JPVKnight) July 19, 2022

Sogno #Belotti come vice di #DusanVlahovic chiedo troppo?

Nah finché avremo il cobra Cherubini e #Arrivabremer in dirigenza pic.twitter.com/VcwmILpwpg — Re (@Enrico86190398) July 19, 2022

Ma se il vice Vlahovic fosse #Belotti? — Giacomo 🐙 (@FilardiGiacomo) July 19, 2022