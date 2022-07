Juventus, Bremer atterrato a Torino: inizia la sua avventura bianconera

Bremer è arrivato a Torino. Il difensore brasiliano, soffiato all’Inter, domani svolgerà le visite mediche prima di legarsi alla Juventus

Bremer è arrivato a Torino. Il difensore brasiliano domani svolgerà le visite mediche per, poi, legarsi alla Juventus.

Il giocatore ha lasciato il ritiro del club granata, partendo da Linz, in Austria, e poco prima della mezzanotte il suo aereo è atterrato a Torino Caselle.

La firma sul contratto, che lo porterà a guadagnare cinque milioni di euro più uno di bonus, come detto, è attesa per la giornata di domani, una volta sbrigate le pratiche mediche. Nelle casse del Torino ben 45 milioni di euro, più altri eventuali 5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi. Un’offerta davvero importante, che ha spazzato via la concorrenza dell’Inter, che fino a qualche giorno fa sembrava certa di mettere le mani su Bremer. Ma così non è stato, con la Juve che ha fatto suo lo speciale derby.