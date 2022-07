L’avventura alla Juventus è agli sgoccioli, col suo futuro che potrebbe essere in Premier League. Ecco tutti i dettagli

Via dalla Juventus, forse a stretto giro di posta tanto che giovedì non dovrebbe nemmeno partire per la tournée negli Stati Uniti. Il ritorno di fiamma è di quelli decisi, l’operazione ha quindi diverse chance di andare in porto.

Arthur non rientra nei piani di Massimiliano Allegri, ecco perché la Juventus è al lavoro per cercare una nuova sistemazione alla mezz’ala brasiliana che sbarcò a Torino nell’estate 2020 attraverso lo scambio con Pjanic. Il classe ’96 di Goiania dovrebbe fare presto le valigie e traslocare in Inghilterra, a Londra.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal ritenta per Arthur

Secondo il ‘Daily Mail’ su Arthur è ripiombata l’Arsenal di Arteta, grande estimatore del calciatore cresciuto ed esploso nel Gremio. I ‘Gunners’ hanno provato a prenderlo già lo scorso gennaio e ora sembrano intenzionati a riprovarci in maniera concreta. La Juve è pronta a lasciarlo partire proprio perchè non ha il gradimento di Allegri, anche se una cessione a titolo definitivo appare complessa. Per ragione di bilancio, infatti, i bianconeri non potrebbero venderlo per meno di 35-40 milioni di euro. Possibile quindi un prestito con opzione d’acquisto esercitabile a giugno 2023. Staremo a vedere.