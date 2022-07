L’Inter rischia grossa: il Barcellona lo prende per 45 milioni

Il Barcellona è pronto a mettere sul piatto 45 milioni di euro per il difensore: l’Inter rischia grosso se l’affare va in porto

Il Barcellona non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il club spagnolo, dopo una stagione complicata, che ha visto i rivali storici del Real Madrid vincere tutto, sta facendo le cose in grande sul mercato.

Dopo aver messo le mani su Lewandowski, l’obiettivo dei blaugrana è di consegnare a Xavi anche Jules Koundé. Il centrale del Siviglia è l’obiettivo numero per la difesa: il Barcellona, come riporta ‘Sport’, è pronto a mettere sul piatto ben 45 milioni di euro. In casa blaugrana ci sarebbe ottimismo per chiudere questo altro affare. Gli andalusi vorrebbero 60 milioni ma il Barcellona non sembra disposto ad accontentarli.

Calciomercato Inter, il Barcellona complica i piani nerazzurri

La fiducia, come detto, che l’affare vada in porto, è tanta. Se Koundé dovesse davvero vestire il blaugrana potrebbe cambiare il futuro di Milan Skriniar. E’ vero che l’Inter vorrebbe mantenerlo in rossa ma il Psg, senza più Koundé sul mercato, sarebbe chiamato ad andare all-in sul giocatore dell’Inter. Andrà dunque seguita attentamente la situazione legata al 23enne francese.