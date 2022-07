Ansia Allegri, nuovo infortunato alla Juventus

Ansia Allegri, infortunio dopo la prima amichevole: attesa per scoprire le novità sul giocatore

Primi impegni per la Juventus di Massimiliano Allegri e prime brutte notizie. Nel corso della sfida amichevole disputata contro il Pinerolo, dove Angel Di Maria è stato subito grande protagonista, ci sarebbe già stato un primo infortunio per la squadra bianconera.

Un andazzo che sembra proseguire nello stesso modo in cui era finita la scorsa stagione, con la società bianconera che aveva dovuto fare i conti con tantissimi infortuni. Come ha riferito il giornalista Luca Momblano, da sempre vicino agli ambienti bianconeri, Mattia De Sciglio avrebbe subito un affaticamento muscolare durante l’allenamento congiunto contro il Pinerolo. Un problema quindi per Allegri che perde un giocatore molto importante per il suo scacchiere nel pieno della preparazione a poco meno di un mese dall’inizio del campionato.

La situazione quindi è da valutare con attenzione. Il giocatore si sottoporrà ad accertamenti per valutare al meglio le condizioni fisiche e lo status dell’infortunio e capire, eventualmente, la gravità della situazione, anche per capire eventualmente come muoversi sul mercato. Sulle corsie infatti c’è un incognita legata a Luca Pellegrini, con il terzino che potrebbe lasciare i bianconeri nel corso del mercato estivo. Se però l’infortunio di De Sciglio dovesse essere più grave del previsto, a quel punto anche la situazione legata a Pellegrini potrebbe cambiare.