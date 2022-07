Sgambata in mattinata per la Juventus di Massimiliano Allegri contro il Pinerolo alla Continassa: un rotondo 9-0 per i bianconeri con Di Maria subito a segno

Continuano le prove generali della nuova Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, durante la mattinata alla Continassa, per migliorare la preparazione atletica e tecnica in vista dell’inizio della stagione, hanno affrontato il Pinerolo, club di Serie D, in occasione di un’amichevole.

La Juventus, senza particolari problemi, si è imposta sulla società di lega decisamente minore, con un rotondo 9-0 firmato da diversi interpreti. Come riporta infatti il comunicato ufficiale della Vecchia Signora, c’è stata gloria per Denis Zakaria, centrocampista arrivato nella finestra di calciomercato invernale, autore di una doppietta. Ottima anche la prestazione di Kean, protagonista con una tripletta. Soulé e Rabiot sono finiti anch’essi nel tabellino dei marcatori, infine è arrivato il gol per il nuovo acquisto della Juventus: Angel Di Maria.

Juventus, Di Maria subito protagonista

Angel Di Maria, arrivato a parametro zero dal PSG, ha già stupito tutti in casa Juventus. L’esterno offensivo argentino, campione d’Europa con la maglia del Real Madrid al servizio di Carlo Ancelotti, sta stregando il mondo bianconero a suon di giocate, come si può notare sui profili ufficiali della società, e oggi ha continuato il suo percorso di preparazione con una rete al Pinerolo.