Il Milan di Paolo Maldini potrebbe mettere gli occhi sul profilo di Marcus Thuram, attaccante del Gladbach ed ex obiettivo di calciomercato dell’Inter di Marotta

Il Milan, campione d’Italia in carica, nella giornata di ieri ha disputato una buona sgambata in amichevole in vista dell’inizio della prossima stagione, quella che potrebbe sancire la conferma dei rossoneri ai vertici del calcio nazionale, e magari con uno score migliore in Champions League, soprattutto dopo l’eliminazione ai gironi dell’ultima annata.

I rossoneri, in sede di calciomercato, sono a caccia di ali e attaccanti che possano fare al caso di Stefano Pioli. In quest’ottica, attenzione al profilo di Marcus Thuram, attaccante francese del Borussia Monchengladbach. Il figlio d’arte di Lilian, ex giocatore di Juventus e Barcellona, nella scorsa estate era la prima scelta di Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, per l’attacco. Poi, però, l’infortunio negli ultimi giorni d’agosto e la decisione della Beneamata di virare sul nome di un fedelissimo di Simone Inzaghi, Joaquin Correa, arrivato in nerazzurro dalla Lazio.

Calciomercato Milan, il jolly rossonero per Thuram

Marcus Thuram è in scadenza di contratto nel 2023 ed ha una valutazione in sede di calciomercato di circa 20 milioni di euro. L’imminente termine del rapporto professionale fra l’attaccante francese e il Gladbach potrebbe aprire a diversi scenari con il Milan che, per convincere la società tedesca, avrebbe intenzione di mettere sul piatto, nell’ottica di uno scambio secco, il profilo di Ante Rebic, attaccante croato che nell’ultima stagione ha avuto poco spazio.