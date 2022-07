CM.IT | Milan e Ibra avanti insieme: manca solo l’annuncio ufficiale

Dopo le voci degli ultimi giorni, è arrivata la firma di Ibrahimovic sul rinnovo di contratto col Milan per un’altra stagione insieme

Continua la storia d’amore tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, nonostante il brutto infortunio, non ha mai pensato un attimo di appendere gli scarpini al chiodo.

In queste settimane sono proseguiti i dialoghi tra la dirigenza rossonera e il calciatore per trovare l’accordo sul contratto. Un contratto, ben diverso da quello avuto negli ultimi anni. Percepirà una base fissa non elevata alla quale andranno aggiunti bonus per obiettivi personali e di squadra.

Per la firma di Zlatan Ibrahimovic sul contratto – come appreso da Calciomercato.it – è davvero tutto fatto. Confermate dunque le tempistiche di cui vi abbiamo parlato. Ora manca solo l’annuncio ufficiale. Lo svedese, nel frattempo, sta continuando a lavorare duro, per cercare di bruciare le tappe. Vuole tornare nel 2023 per continuare a scrivere nuove pagine di storia. La sua e quella del Milan.