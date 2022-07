Il Milan prepara il colpo a sorpresa per il suo calciomercato, sondaggio con il Barcellona per un rinforzo da Champions

Dopo Origi a parametro zero e i riscatti di Florenzi e Messias, il Milan potrebbe accogliere presto come nuovo acquisto De Ketelaere. Il fantasista del Bruges è rimasto ieri in panchina nella Supercoppa vinta contro il Gent e ha di fatto salutato i suoi tifosi.

Per il talentuoso trequartista potrebbe esserci la fumata bianca a breve, segnando una prima importante accelerazione in un mercato che per adesso per il Diavolo campione d’Italia non è decollato. Pioli attende rinforzi da Champions League, per difendere il titolo dagli assalti di Inter e Juventus, e per un percorso europeo più importante rispetto a quello dello scorso anno. Servono innesti di qualità ma anche di esperienza e da questo punto di vista rispunta un nome, per i rossoneri, che può fornire tutto questo.

Milan, tentativo per Pjanic: ritorno in Serie A per il bosniaco?

Si tratta di Miralem Pjanic, di ritorno al Barcellona dopo l’esperienza in prestito al Besiktas ma che non gode della fiducia di Xavi. In Catalogna vedrebbero di buon occhio una cessione e il portale spagnolo ‘fichajes.net’ scrive di una possibile proposta in prestito con diritto di riscatto da parte del Milan. Il Barça sarebbe aperto a questa possibilità, ma il nodo principale resta quello dell’ingaggio del bosniaco, che almeno in parte dovrebbe essere pagato dai blaugrana. Qui si gioca la partita per la riuscita dell’affare.