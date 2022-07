Dybala dopo le visite mediche con la Roma: “Sono molto contento”

Pochi minuti fa Paulo Dybala ha concluso le visite mediche con la Roma, prima di firmare ufficialmente il nuovo contratto che lo legherà al club giallorosso

Grazie all’accelerata improvvisa della scorsa notte, la Roma ha portato a termine uno degli acquisti più importanti delle ultime stagioni. Paulo Dybala diventerà infatti un nuovo calciatore giallorosso, un regalo enorme ai tifosi dopo la grande soddisfazione per la vittoria della Conference League dello scorso maggio.

Su Calciomercato.it da questa mattina stiamo seguendo minuto per minuto in diretta tutti gli aggiornamenti sull’operazione Dybala, dall’arrivo in Portogallo intorno alle 12.00 sino al completamento delle visite mediche che l’ex attaccante della Juventus ha sostenuto durante tutto il pomeriggio.

La Joya, dopo le prime battute rilasciate questa mattina da nuovo calciatore della Roma, si è concesso per pochissimi istanti ai microfoni dell’Ansa al termine delle visite mediche concluse poco dopo le 19.00, ribadendo la propria felicità per la buona riuscita dell’operazione a costo zero: “E’ andato tutto bene, sono molto contento. Se la Roma è una buona squadra? Sì”.