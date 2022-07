Inter a caccia di rinforzi, ma la scelta è sfumata a causa di un infortunio: il club nerazzurro sonda altre piste

Non solo Bremer. L’Inter continua ad essere particolarmente attiva sul mercato per regalare la rosa più competitiva possibile a Simone Inzaghi. Il primo obiettivo resta il difensore brasiliano, a lungo inseguito dalla società nerazzurra, intenzionata a chiudere il colpo quanto prima vista anche la concorrenza della Juventus.

Oltre a Bremer però la società si sta muovendo per un secondo difensore centrale. Perché Skriniar resta nel mirino del Paris Saint-Germain e a causa dell’addio di Ranocchia resta un vuoto nel reparto dei centrali difensivi. Ecco perché si valutano diverse opzioni, come sottolinea ‘La Gazzetta dello Sport’. Una porta a Milenkovic, con cui esiste un accordo di massima, ma bisogna prima trovare l’intesa con la Fiorentina, cosa per nulla scontata. Nella lista figura sempre Akanji: anche nel suo caso, come per Milenkovic, facile trovare l’intesa con il giocatore, meno con il Borussia Dortmund che spara ancora troppo alto. Negli ultimi giorni si è parlato dell’argentino Senesi, che però è mancino e ha poca esperienza nella difesa a tre.

Calciomercato Inter, Omeragic sfumato per infortunio: le altre piste per la difesa

Chi invece è sfumato definitivamente è Becir Omeragic. L’Inter era pronta a chiudere per lo svizzero al termine dello scorso campionato, ma ad aprile il 20enne dello Zurigo si è operato al menisco. Un grave infortunio che ha portato il club nerazzurro a depennarlo dalla lista. Poi ci sono dei nomi nuovi: dal montenegrino Savic dell’Atletico Madrid al cileno Maripan, sotto contratto con il Monaco fino al 2024, anche se non sembra un’ipotesi allettante.

Così come non scalda nemmeno il nome del 25enne franco-guineano Mouctar Diakhaby, centrale del Valencia proposto dagli agenti pochi giorni dopo l’auto-candidatura di Dan-Axel Zagadou, anche lui profilo da tenere in considerazione. Ha il vantaggio di essere giovane e svincolato, ma anche lui, come Senesi, è mancino.