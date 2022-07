Inter-Monaco, caos sugli spalti durante l’amichevole a causa… di un tifoso della Juventus. La ricostruzione e le reazioni social

Sta facendo molto discutere sui social network quanto accaduto ieri sera allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara durante la gara amichevole tra Inter e Monaco finita 2-2.

Era presente sugli spalti ad assistere il match anche un tifoso con la maglia della Juventus. Il ragazzo è stato preso di mira dai sostenitori dell’Inter, tra cori e insulti, al punto da dover indossare un’altra maglia sopra a quella bianconera. Un episodio che ha già fatto il giro del web e scatenato polemiche tra le due tifoserie.

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

poi un giorno si capirà che per andare in certi luoghi serve abbigliamento adatto, esempio se la partita è Inter Monaco dovresti mettere maglia di Inter o di Monaco, ciò non giustifica il resto ma non è difficile da capire. https://t.co/puCfw2dNm0

— Zelgadis (@Zelgadis265) July 17, 2022