DIRETTA Calciomercato | Futuro Dybala: ottimismo Roma

Tutte le notizie e le ultime sulla telenovela che riguarda il futuro e la prossima squadra di Paulo Dybala tra Roma, Napoli e Inter

Paulo Dybala continua a tenere tutti col fiato sospeso. Il futuro dell’argentino fino ad alcune settimane fa sembrava scritto e soprattutti colorato di nerazzurro, ma l’Inter non ha chiuso – vista anche la quantità di attaccanti in rosa e l’arrivo di Lukaku – così da aprire all’inserimento di Roma e Napoli. Entrambe, come raccontato da Calciomercato.it, hanno osservato la situazione ma in questi giorni hanno allacciato anche i contatti. Al momento i giallorossi sono da considerare in vantaggio, inseriti in un certo ottimismo.

Ecco tutti gli aggiornamenti in diretta, minuto per minuto, sulle trattative per Paulo Dybala

LIVE

ORE 20 – Anche ‘Sky Sport’ conferma l’offensiva della Roma per Dybala: confronto con il giocatore ed il suo entourage nella giornata di oggi, presentata un’offerta. Sull’argentino continua ad esserci anche il Napoli.

ORE 19.30 – La Roma continua a spingere per Dybala: come risulta a Calciomercato.it, i giallorossi in queste ore sono fiduciosi.