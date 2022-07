Addio Milan a sorpresa: ecco De Ketelaere e il centrocampista va al Real

Il Milan è pronto ad accogliere Charles De Ketelaere. Nel frattempo un altro calciatore può volare a Madrid, per vestire la maglia del Real

Sono le ore di Charles De Ketelaere al Milan. Il trequartista belga non ha giocato nemmeno un minuto con il Club Brugge, la Supercoppa. Un segnale importante, che fa capire quanto sia vicino all’approdo in rossonero.

Il giocatore – al termine del match – ha voluto salutare la tifoseria. E’ stata quasi certamente l’ultima volta con la maglia della squadra belga addosso. Difficile che in questi giorni possano cambiare le carte in tavola. Il Milan è pronto a spingersi fino ai 35 milioni di euro con i bonus per ottenere finalmente il via libera del Club Brugge. Ormai appare defilato il Leeds, consapevole della volontà di De Ketelaere di vestire il rossonero.

Calciomercato Milan, Diaz può tornare in Spagna

L’arrivo del belga può mettere ancor di più ai margini Brahim Diaz. Lo spagnolo è reduce da una stagione deludente, dove ha trovato poco spazio nella parte finale. Pioli ha spesso utilizzato nel suo ruolo Kessie ma anche Rade Krunic.

Dalla Spagna, ipotizzano un ritorno al Real Madrid: secondo quanto riportato da Sport.es, i blancos potrebbero decidere di riprendere il numero dieci rossonero qualora partissero sia Ceballos che Asensio