Calciomercato Milan, esclusione ufficiale e affare fatto

Il Milan sorride e si prepara ad accogliere il prossimo colpo del mercato in entrata: ecco l’ultimo indizio che conferma tutto

Il mercato del Milan, per ora, è andato avanti piuttosto a rilento, ma è indubbio che i rossoneri, a meno di un mese dall’inizio del campionato, debbano provare ad accelerare. Per i campioni d’Italia, c’è la necessità di rinforzarsi per rispondere alle mosse di Inter e Juventus.

Finora, l’unico nuovo acquisto è stato Origi, a parametro zero. Ci sono state poi le conferme di Florenzi e Messias, ma parliamo in questo caso di operazioni ‘minori’. Pioli attende altri rinforzi dal mercato, di una certa importanza, per difendere lo scudetto e andare a caccia di un percorso importante in Champions League. E da questo punto di vista, il prossimo potrebbe arrivare, forse, già nelle prossime ore.

Calciomercato Milan, De Ketelaere al passo d’addio con il Bruges: resta in panchina

De Ketelaere potrebbe aver concluso oggi, di fatto, la sua avventura con il Bruges. Nella gara di Supercoppa del Belgio contro il Gent vinta 1-0 grazie alla rete di Skov Olsen, il trequartista ha trascorso tutta la gara in panchina senza essere utilizzato nemmeno per un minuto dal tecnico Hoefkens. E’ molto probabile, a questo punto, che la sua partenza sia in via di definizione già nella settimana che sta per cominciare e che il Milan possa prepararsi ad abbracciarlo molto presto. De Ketelaere dovrebbe vestirsi di rossonero per una cifra vicina ai 35 milioni di euro.

Al termine della partita, poi, lo stesso De Ketelaere ha preso il megafono in campo per incitare la curva dei tifosi nerazzurri e accomiatarsi dal club che lo ha fatto crescere e lanciato nel calcio professionistico.