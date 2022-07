La Juventus cambia strategia per l’attacco, per il colpo in prima linea nuovi contatti per i bianconeri: i dettagli

Numerosi i reparti in cui la Juventus sta cercando di operare sul mercato. La squadra di Massimiliano Allegri ha avuto i primi importanti rinforzi con Pogba e Di Maria, ma il lavoro della dirigenza bianconera non è certo concluso.

Molte ancora le slot da riempire in questa sessione estiva per completare e rinforzare adeguatamente la rosa. Alcune delle mosse più importanti passeranno per il reparto offensivo, dove manca di sicuro almeno un altro profilo sulla corsia esterna, e un vice Vlahovic di spessore, con il ritorno di Morata dall’Atletico Madrid che appare lontano e il futuro di Moise Kean ancora decisamente in bilico. Da questo punto di vista, occhio agli scenari che possono cambiare radicalmente.

Calciomercato Juventus, i bianconeri avanzano per Belotti

La Juventus, infatti, come numero 9 ‘di scorta’ starebbe pensando piuttosto concretamente ad Andrea Belotti, ancora svincolato dopo aver concluso il suo contratto con il Torino. Del ‘Gallo’ ha parlato, in diretta su ‘Juventibus’, il giornalista Luca Momblano, che ha spiegato: “C’è stato un contatto diretto da parte della Juventus con Belotti. Il Torino gli aveva offerto cifre importanti per il rinnovo, ma lui ha rifiutato”. Possibile dunque un cambio di ‘sponda’ nel capoluogo piemontese, mentre un’altra pista si starebbe allontanando. Sempre Momblano prosegue e afferma: “Da giorni, mi risulta che si stia raffreddando la pista Arnautovic per le alte richieste del Bologna“.