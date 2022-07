Calciomercato Inter, non solo Skriniar a rischio cessione: possibile un doppio addio per 90 milioni di euro

Un budget faraonico per il mercato. La nuova proprietà del Chelsea punta a regalare innesti di grande spessore a Thomas Tuchel. Alcuni già sono arrivati, come Raheem Sterling e Kalidou Koulibaly, ma i piani dei ‘Blues’ includono anche altri innesti.

Un occhio di riguardo è rivolto in casa Inter. Skriniar continua a piacere sempre tanto al Chelsea, nonostante il grande interesse del Paris Saint-Germain. Allo stesso modo anche il nome di Dumfries è stato fortemente accostato alla società inglese. L’olandese piace molto e il suo addio non è da escludere, ma solo se dovesse arrivare una proposta particolarmente allettante.

Inter, quote favorevoli per il doppio addio Skriniar-Dumfries

E in questo senso, le quote ‘Sisal’ sottolineano come l’ipotesi di vedere Skriniar e Dumfries lasciare l’Inter in direzione Londra, entrambi al Chelsea, siano tutt’altro che da escludere. La quota di un trasferimento di Dumfries al Chelsea entro il 1 settembre, data di fine mercato, è molto bassa: 5. E lo stesso dicasi di Skriniar, il cui addio in direzione Londra è quotato 6.

Un segnale di come i due giocatori potrebbero lasciare Milano in estate e approdare nella capitale inglese. Tutto però dipende da quella che sarà la proposta inglese. Il cartellino di Skriniar è valutato dall’Inter 70 milioni di euro, mentre quello di Dumfries 40. Una cifra che potrebbe essere troppo alta per il Chelsea, nonostante il faraonico budget a disposizione. Gli inglesi però potrebbero arrivare a proporre tra i 75 e gli 80 milioni di sterline (pari a circa 88-94 milioni di euro, ndr) alla dirigenza nerazzurra. Una cifra che a quel punto l’Inter potrebbe anche decidere di accettare.