CM.IT | Cremonese, sondaggi in MLS per Schlegel

Molto attiva sul calciomercato, la Cremonese ha orientato i propri radar anche negli USA e più precisamente verso Orlando

A meno di un mese dalla prima giornata di campionato in casa della Fiorentina, la Cremonese continua a lavorare per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Alvini. Gli arrivi di Chiriches, Radu, Ndiaye, Tsdajout e Vasquez si uniscono alle conferme di Sernicola e Zanimacchia, ma le operazioni sul mercato in entrata non sono sicuramente finite.

Tra incontri a Milano e telefonate all’estero, Ariedo Braida e Simone Giacchetta lavorano su più fronti, in diverse zone del campo. Ansaldi, Calafiori, Pickel e Reese sono solo alcuni dei profili monitorati dalla dirigenza grigiorossa che, meno recentemente, ha effettuato anche un sondaggio per Afena Felix. Per quanto riguarda la difesa, nelle ultime ore, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, ci sono stati dei sondaggi in MLS e più precisamente in Florida.

Calciomercato Cremonese, sondaggio per Schlegel

Stando alle indiscrezioni in nostro possesso, la Cremonese ha chiesto informazioni su Rodrigo Schlegel. Munito di passaporto tedesco, il 25enne argentino milita nell’Orlando City dal gennaio del 2021 e ha collezionato 56 presenze e 2 reti con la maglia della franchigia della Florida. Prodotto del Racing Club de Avellaneda, il giocatore ha una valutazione di circa 2,5 milioni di dollari.