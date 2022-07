DIRETTA Amichevole, Inter-Monaco 1-2 | Si ricomincia LIVE

Dopo la vittoria contro il Lugano, seconda amichevole ufficiale per l’Inter di Simone Inzaghi: avversario è il Monaco

Seconda uscita ufficiale dell’Inter di Simone Inzaghi che, dopo la vittoria ottenuta contro gli svizzeri del Lugano, affronta il Monaco, squadra militante nella Ligue 1.

Dopo il 4-1 rifilato agli elvetici, in gol D’Ambrosio, Correa e due volte Lautaro Martinez, test decisamente più probante per i nerazzurri contro la squadra guidata da Philippe Clement. Si attende il ritorno al gol con la maglia dell’Inter, seppur in amichevole, di Romelu Lukaku, a secco contro il Lugano, oggi probabilmente nuovamente in coppia col ‘Toro’ per formare la cosiddetta ‘Lu-La’. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-MONACO

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian; D’Ambrosio, Dimarco; Bellanova, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan; Gosens; Lukaku, Lautaro. All. Inzaghi

MONACO (3-4-1-2): Nubel; Badiashile; Maripan, Disasi; Vanderson, Fofana, Matazo, Caio Enrique; Golovin; Ben Yedder, Volland. All. Clement