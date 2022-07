CM.IT | Marcos Paulo alla Sampdoria: trattativa a buon punto

La Sampdoria fa sul serio e punta a rinforzare il proprio attacco con un talento portoghese estremamente interessante: le ultime su Marcos Paulo in blucerchiato

Diversi i nodi da sciogliere per la Sampdoria in questa fase della stagione che funge chiaramente da preparazione in vista di un’annata che nelle speranze dovrà essere più convincente rispetto all’ultima. Al di là della questione legata allo stadio, con l’idea di puntare su un nuovo impianto, la Samp è prevalentemente al lavoro in sede di calciomercato. Diversi gli obiettivi nel mirino con l’idea principale di rinforzare soprattutto l’attacco di Marco Giampaolo.

In questo senso il nome intrigante è un mix di talento, qualità e velocità e porta dritto all’Atletico Madrid. Come evidenziato da Calciomercato.it il profilo che stuzzica pesantemente la società ligure è quello di Marcos Paulo per il quale dipenderà dalle condizioni del club spagnolo proprietario del cartellino, ma la trattativa c’è ed è anche a buon punto. Filtra quindi ottimismo su quello che sarebbe un colpo molto interessante per la Sampdoria: portoghese nato in Brasile, il classe 2001, ancora tutto da sgrezzare, si è espresso nell’ultima annata al Famalicao anche se le cose migliori le ha fatte vedere con la maglia della Fluminense.