Napoli al lavoro sul calciomercato: Giuntoli affonda il colpo e presenta l’offerta per l’acquisto

Dopo una fase di stallo, il calciomercato del Napoli sembra entrare nel vivo. Il club azzurro, che ha ufficialmente salutato Koulibaly, nuovo giocatore del Chelsea, è ora pronto sia a cercare un sostituto del senegalese, sia a sondare il terreno per nuovi innesti.

Se da un lato il coreano Kim e il senegalese Diallo sembrano essere i due profili più caldi per quanto riguarda il discorso centrale difensivo, dall’altro lato Giuntoli è al lavoro per un colpo in attacco. Tralasciando il discorso legato a Paulo Dybala, il cui futuro continua ad essere ricco di incognite, la dirigenza campana sta sondando il terreno per un’altra punta. Gli azzurri avrebbero fatto un’offerta formale per la ‘Joya’ e puntano a superare la concorrenza di Roma ed Inter.

Napoli, Giuntoli affonda per Simeone

Intanto però Giuntoli segue con interesse anche un altro argentino. La situazione di Petagna è infatti in stand-by. L’attaccante triestino piace molto al neopromosso Monza e il club biancorosso potrebbe presto affondare il colpo per convincere il centravanti a sposare il progetto brianzolo. Il Napoli non si opporrebbe ad una cessione, ma avrebbe poi necessariamente bisogno di un rimpiazzo.

E il nome giusto potrebbe essere quello di Giovanni Simeone. Come riferisce ‘Sport Mediaset’, i partenopei avrebbero già presentato un’offerta all’Hellas Verona, che a fine stagione ha riscattato l’argentino dal Cagliari per 10,5 milioni di euro. La proposta azzurra per arrivare al ‘Cholito’ è quella di un prestito oneroso con obbligo di riscatto, per un totale di circa 15-17 milioni di euro. Resterà da vedere ora cosa dirà il club veneto.