Via dopo soli dodici mesi: “Proposto a Milan e Roma”

Il calciomercato potrebbe riservare una grande opportunità per Milan e Roma. Alle due big italiane è stato proposto un top nel suo ruolo

Milan e Roma sono pronte a fare faville sul calciomercato. Dalle due big ci si aspettano ancora colpi importanti, soprattutto a centrocampo.

È proprio in quella posizione, infatti, che entrambe non sono riuscite, per il momento, a concretizzare le principali trattative, in piedi da settimane. Per i rossoneri, infatti, non è mai arrivata la fumata bianca per Renato Sanches e, allo stesso tempo, i giallorossi trattano ancora Davide Frattesi, ma senza accordo con il Sassuolo. A centrocampo potrebbe spuntare a sorpresa un nome decisamente importante in entrata e che fino a qualche mese fa sarebbe stato impensabile vedere in Serie A per i costi d’ingaggio.

Calciomercato Milan e Roma, proposto Wijnaldum a centrocampo

Un profilo che farebbe molto comodo sia al Milan che alla Roma è quello di Georginio Wijnaldum. Arrivato dal Liverpool a parametro zero al PSG, l’avventura dell’olandese in Francia non è mai decollata. L’addio, dopo solo dodici mesi, ora è reale e anche a condizioni vantaggiose. Ne ha parlato il giornalista Andrea Longoni, ai microfoni di ‘Top Calcio 24’: “Wijnaldum è stato proposto alla Roma e al Milan col Paris Saint-Germain che pagherebbe la metà dei 9 milioni d’ingaggio che guadagna attualmente. È un top player, fa la differenza anche a livello europeo. Quest’anno non ha inciso più di tanto, però nel Liverpool faceva la differenza ed è più forte, ad oggi, rispetto a Renato Sanches. Un anno in prestito a 4.5 milioni d’ingaggio, non è facile, ma il suo agente lo sta proponendo”.