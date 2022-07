Calciomercato Milan, colpo di scena Sanches: “A quelle cifre, non si muove”

Il nome di Renato Sanches, largamente accostato al Milan, è in orbita Paris Saint Germain. Le ultime dal Lille sul centrocampista portoghese

Il Milan ormai da mesi ha tra le priorità di mercato la sostituzione di Franck Kessie, finito a parametro zero per sposare la causa del nuovo Barcellona di Xavi. Intanto i rossoneri in tal senso sono stati lungamente accostati a Renato Sanches che, dopo un’annata non del tutto esaltante col Lille ha comunque molto mercato ed ha attirato su di se anche gli occhi indiscreti del Paris Saint Germain. I transalpini rappresentano infatti l’ostacolo principale per il Milan che deve fronteggiare la squadra allenata ora da Galtier, proprio ex Lille.

Un progetto importante ed intrigante quello del Milan, che al netto di Adli e Origi ha iniziato questa fase di mercato più a rilento del previsto sia a centrocampo che in difesa, dove ci si sarebbe aspettati colpi immediati per rimpiazzare Kessie e Romagnoli. I campioni d’Italia sono a lavoro, mentre dalla Francia tracciano il focus su Sanches.

Calciomercato Milan, nulla è ancora chiuso col PSG per Renato Sanches: posizione invariata del Lille

Il grande ostacolo su Renato Sanches è il Paris Saint Germain, che secondo quanto sottolineato da ‘RMC Sport’ continua le trattative relativa all’importo del trasferimento del centrocampista lusitano ex Bayern Monaco. Nulla è ancora chiuso secondo una fonte vicina.

Dalla Francia fanno infatti sapere che per ciò che concerne il Lille, proprietario del cartellino, la posizione del club resta invariata: il giocatore non partirà per 12 milioni di euro. Questa cifra è infatti ritenuta troppo bassa dalla società francese, mentre PSG ed anche Milan osservano la situazione.