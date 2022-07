Calciomercato Milan, il Real fissa il prezzo: grande occasione a centrocampo

Il Milan si guarda intorno sul calciomercato, alla ricerca del profilo giusto per rinforzare la rosa. Attenzione a un’occasione proveniente da Madrid

Il Milan non ha alcuna intenzione di mollare la presa in un calciomercato in cui, fino ad ora, Juventus e Inter hanno fatto la voce grossa.

I rossoneri hanno soprattutto una casella da colmare al più presto, quella relativa il centrocampista centrale. L’addio di Franck Kessie a parametro zero, infatti, ha lasciato un vuoto proprio in quella zona di campo. Nonostante i tanti rumors su Renato Sanches (e non solo lui), la fumata bianca non è ancora arrivata. E attenzione a un nome già circolato nelle scorse settimane e che potrebbe rappresentare un’occasione molto interessante per i rossoneri.

Calciomercato Milan, pista Ceballos: il Real ha già fissato il prezzo

Un profilo allettante potrebbe essere, infatti, quello di Dani Ceballos. Sicuramente le caratteristiche sono diverse da quelle di Kessie, ma uno con la sua qualità farebbe comodo ai rossoneri. Secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’, la strada dell’addio è già tracciata per lo spagnolo che ha un contratto in scadenza a giugno 2023. Serviranno, però, almeno 10 milioni di euro per prenderlo dal Real Madrid. E attenzione alla concorrenza del Betis, che è uno dei club in prima linea sul centrocampista.